The Ponycars

Handgemachter Rock'n'Roll in modernem Stil.

Wie getunte "Ponycars" performen sie seit 2010 mit viel Energie, Power und Herzblut Rock'n'Roll in seiner besten Form. Dabei sind im Repertoire stilechte Rock'n'Roll-Klassiker wie zum Beispiel Little Richards "Tutti Frutti" oder Perkins "Blue Suede shoes". Doch in letzter Zeit coverte das Trio immer mehr Hits aus den Charts in einem ganz neu interpretierten Rock'n'Roll-Stil. So schlichen sich Songs wie "El Mismo Sol" in die Setlist ein, die die junge Fangemeinde begeistern. Die drei Musiker versprechen ihrem Publikum eine moderne Show, bei der das außergewöhnliche Klavierspiel von Daniel auch mal mit einer Fußeinlage untermalt wird. Natürlich dürfen spontane Turneinlagen auf dem Kontrabass von Dominik nicht fehlen, der mit seinem Slap-Bass dem Rock'n'Roll die spezielle Note verpasst. Den entscheidenden Schwung bringt Markus mit seinem stets exakten Schlagzeugspiel.

Die Jungs wollen Spielfreude vermitteln, ihr Publikum jedes Mal aufs Neue begeistern und handgemachten Rock'n'Roll in modernem Stil neu aufleben lassen. In diesem Sinn: "Rock on"!