The Pop Talks ist eine Gesprächsreihe des Pop‑Büros Region Stuttgart in Kooperation mit dem Schauspiel Stuttgart. Sie versteht sich als Mischung aus Talk, Listening‑Session und Treffpunkt. Popkulturelle Themen treffen auf die kleinen und großen gesellschaftsrelevanten Fragen.

Zu Gast sind spannende regionale, nationale und internationale Persönlichkeiten aus Musik, Film und Medien, Literatur und Fashion. Im Mittelpunkt steht ihre Arbeit – persönlich, zugänglich und jenseits der klassischen Podiumsdiskussion.