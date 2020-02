The PRESENT is the story we make – Gastspiel Festival Kultur vom Rande

Drei Charaktere suchen nach Wegen der Kommunikation. Vergeblich. Ausgehend von ihren individuellen Körperlichkeiten erforschen sie die Bedeutung von Gegenwart und Präsenz. Wie gefangen in parallelen Welten erkunden sie die Bedeutungen von PRESENT, das sowohl täuscht als auch wahr ist. Mit leisem Humor thematisiert die Performance das Spannungsverhältnis zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung, Illusion und Realität, Vergangenheit und der eigenen Verantwortung für das, was in Zukunft Geschichte sein wird. PRESENT ist das Ergebnis einer intensiven Erforschung neuer, kreativer Ansätze, die ein künstlerisches Produkt für alle Menschen gleichberechtigt erlebbar machen. Geschriebene, gesprochene und gebärdete Sprache wird dabei zum durch die Körper verarbeiteten Material.

Produzentin: Lisette Reuter – Regie: Costas Lamproulis – Dramaturgische Begleitung: Nils Rottgardt – Choreographische Begleitung: Sabine Lindlar – Musik und Komposition: Maximilian Schweder – Lichtgestaltung: Christian Herbert – Kostüm und Bühnenbild: Sarah Haas – Produktionsassistenz: Lara Weiss – Kommunikationsassistenz: Caroline Lampe – Gebärdensprachdolmetscherin: Konstanze Bustian (Skarabee)

Dauer: 50 min, keine Pause