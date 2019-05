The Pretty Nameless

Wir haben etwas neues für euch: Allen Gitarrenverliebten liefern wir eine Nacht der musikalischen Ekstase. Nach langer Zeit soll endlich wieder Indie/Alternative Rock ein Zuhause in Tübingen finden. Wir spielen für euch alles von Arctic Monkeys bis Queens of the Stone Age. Es wird laut! Es wird tanzbar! Es gibt Schnaps!