Wir gehen in die letzte Runde, also tanzt mit uns, was das Zeug hält! 🔥 The Pretty Nameless versorgt euch mit einem Querschnitt durch den Indie und Alternative Rock Plattenschrank, von Wegbereitern wie The Smiths oder den Pixies über Festivalklassiker wie Oasis und Arctic Monkeys bis in lautere Gefilde und dreckigen Sound a la Queens of the Stone Age oder The White Stripes - und weil Rock‘n‘Roll niemals stirbt, weben wir natürlich auch den einen oder anderen Fund aus der Gegenwart mit ein.

Wir bleiben unserem Motto treu: Es wird laut! Es wird tanzbar! Es gibt Schnaps! 🖤