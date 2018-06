The Pretty Nameless

Der Bierkeller hat etwas neues für euch: Allen Gitarrenverliebten liefern wir eine Nacht der musikalischen Ekstase. Nach langer Zeit soll endlich wieder Indie / Alternative Rock ein Zuhause in Tübingen finden. Wir spielen für euch alles von Arctic Monkeys bis Queens of the Stone Age. Es wird laut! Es wird tanzbar! Es gibt Schnaps!

Special:

* 34. Umsonst & Draußen Festival Mössingen 2018 Warmup Edition *

Zur Einstimmung auf das zwei Wochen später anstehende Konzertwochenende spielen wir schon einige Bands, die euch dort erwarten.