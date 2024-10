The Project and the Paintings

Nathan Richardson ist ein amerikanischer Maler und Skulpteur, der in Deutschland lebt und arbeitet. Obwohl er seine gesamten prägenden Jahre in den USA verbrachte, ist sein Werk deutlich von seinem Aufenthalt in Europa geprägt.

„Ich bin seit dreißig Jahren selbstständiger Vollzeitkünstler. Die Ausstellung wird die Arbeit eines dreijährigen Projekts zur Erstellung einer Graphic Novel detailliert beschreiben, vom Schreiben bis zur endgültigen Vorbereitung für den Druck. Der andere Teil der Ausstellung werden Gemälde aus der „Mankind Serie“ und der „The Road Serie“ sein.“

Übertriebene Figuren und Linien der Gemälde besitzen Merkmale einer Bildergeschichte und erinnern an die Zeichenmethoden als Richardson ein jugendlicher Maler war. Sie erinnern auch an seine Vorliebe für die Einfachheit des Grafischen, behalten aber dennoch die raffinierte Ästhetik des Gemalten. Richardson malt mit möglichst wenigen Strichen ohne ausufernde Farbverläufe, versucht aber, durch Gegenüberstellung von abgedeckten und transparenten Flächen den Gemälden Frische zu verleihen. Die Bilder bringen die Stärke des Menschen, des Erfinders, des Wagemutigen und gleichzeitig des Optimisten zum Ausdruck.