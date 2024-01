Herman Hertzbergers ikonisches Bürogebäude „Centraal Beheer“ in Apeldoorn aus dem Jahr 1972 soll in einen zeitgemäßen Wohnbau umgebaut werden. Hertzberger sieht in der bevorstehenden Transformation eine Bewährungsprobe, denn seine strukturalistischen Ideale der 1970er Jahre zielten darauf ab, Gebäude mit großen Freiräumen flexibel und nachhaltig zu gestalten. Ist dies vereinbar mit einer Kommerzialisierung des Gebäudes?

Niederlande 2023 | R+B: Patrick Minks, Jaap Veldhoen

Dauer100 Minuten