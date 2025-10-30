THE QUAKES | Die legendäre amerikanische Psychobilly-Band um Frontmann Paul Roman ist zurück

Im Jahre 1986 im Bundesstaat New York gegründet, darf sich das legendäre Trio um den Frontmann Paul Roman damit rühmen, mithin die erste US-amerikanische Psychobilly-Band überhaupt gewesen zu sein. Da sie dort aber damals in diesem Genre "allein auf weiter Flur" standen, siedelten die Musiker nach London um, wo sie zu einem festen Bestandteil der florierenden europäischen Szene wurden, und sie zwei Alben veröffentlichten, die mittlerweile als absolute Klassiker gelten. Da sie aber ohne Arbeitserlaubnis aktiv waren, wurden sie später bedauerlicherweise des Landes verwiesen. Entmutigen ließ man sich aber nie und ist bis zum heutigen Tage aktiv, kürzlich erschien mit "Western Bop" eine neue Platte und nach langer Pause kehrt die Formation jetzt endlich auch mal wieder nach Stuttgart zurück.

Ihrem ganz eigenen musikalischen Stil sind sie ebenfalls stets treu geblieben: Psychobilly und Neo-Rockabilly treffen auf Einflüsse von New Wave sowie Punk Rock und mit etwas Country wird das zu einem sehr eigenständigen Gebräu abgerundet, das als eine "Mischung aus THE STRAY CATS, ADAM & THE ANTS und THE CLASH" bezeichnet werden könnte.