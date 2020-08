The Rattles + The Lords

Die deutschen Beat-Legenden auf Jubiläumstour: The Rattles und The Lords!

Ein Abend, zwei Bands. Wenn The Rattles und The Lords zusammentreffen, werden die 1960er Jahre wieder zum Leben erweckt – authentisch wie nie zuvor. Sie beide gelten als die Urväter der deutschen Rockszene und sind dort bereits seit Jahrzehnten eine musikalische Bereicherung.

The Rattles – 60 Jahre Jubiläum!

Angefangen hat für The Rattles alles auf dem Hamburger Kiez. Dort trafen sie die jungen Beatles und waren sofort von deren handgemachter "Beatmusik" begeistert. Inspiriert von ihren großen Idolen fingen The Rattles begeistert an, eigene Songs zu komponieren und Konzerte zu spielen. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten - Sie gewannen mehrere Auszeichnungen, tourten mit den damals noch jungen Rolling Stones und ihnen wurde ein Spielfilm gewidmet. Als persönlicher Höhepunkt der Rattles folgte dann 1966 die Tournee mit ihren Vorbildern, den Beatles.Noch heute, zu ihrem 60-jährigen Jubiläum, klingen The Rattles für ihre Fans so frisch, energiegeladen und dynamisch, wie nie zuvor.

The Lords – auf Abschiedstour!

Wer auf die 60 zugeht, neigt bisweilen zu nostalgischen Anwandlungen. Nicht so The Lords, in den 1960er Jahren die Beatband Nr.1 in Deutschland. Die „dienstälteste Rockband der Welt“ lässt nicht nur die guten alten Zeiten aufleben, sondern verbreitet auch eine sehr individuelle musikalische Botschaft: Sie erinnert auch ganz bewusst an das Leben nach jahrzehntelanger Reminiszenz.

Nach wie vor hat die authentische und musikalisch anspruchsvolle Rockband eine sehr große Fangemeinde, für die The Lords nun ihre erfolgreiche Karriere ein letztes Mal auf die Bühne bringen wollen.