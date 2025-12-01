The Real Comedian Harmonist

In der besinnlichen Vorweihnachtszeit bringen The Real Comedian Harmonists festlichen Glanz auf die Bühne.

Die sechs Herren im Frack, gefeiert als würdige Nachfolger der legendären Comedian Harmonists, begeistern mit brillantem Gesang, feinem Humor und charmanten Wortspielen.

Ihr Programm „Hell ist die Nacht“ verbindet stimmungsvolle Klassiker wie „Stille Nacht“ oder „Leise rieselt der Schnee“ mit schwung- vollen Christmas-Hits wie „Rudolph the Red-Nosed Reindeer“ und „Santa Claus Is Coming to Town“. Dazu gibt es absurde Weihnachts- geschichten, steppende Rentiere und musikalische Überraschungen – vom Gospel-Tannenbaum bis zum Bossa-Nova-Schneemann.

Ein Abend voller Witz, Wärme und musikalischer Raffinesse – besinnlich, beschwingt und garantiert unvergesslich. Ihr persönliches Weihnachtsgeschenk: ein Konzertabend der Extraklasse!