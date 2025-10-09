The Real Comedian Harmonists "Ein kleines bisschen Glück"

Die legendären Klänge der berühmten Comedian Harmonists erwachen hier wieder zu neuem Leben. Mit schwungvollen Evergreens und zeitlosen Klassikern der 1920er- und 1930er-Jahre entführen die „Real Comedian Harmonists".

Sie in eine vergangene Ära. Ein musikalischer Hochgenuss für die Ohren und amüsante Choreografien für die Augen, eingebettet in die ergreifende Erzählung über den schicksalshaften Werdegang der ersten Boygroup der Welt.

Freuen Sie sich auf perfekte Harmonie, viel Witz und eine fantastische Show.