The Real Comedian Harmonists - Ein kleines bisschen Glück

Barbara-Künkelin-Halle Schorndorf Künkelinstraße 33, 73614 Schorndorf

Reisen Sie mit The Real Comedian Harmonists zurück in die glanzvollen 20er Jahre! 

 Unter der Leitung des Pianisten Florian Fries lassen die fünf Gesangsartisten als perfekte Doubles ihre weltberühmten Vorbilder, die Comedian Harmonists, wieder lebendig werden und auf der Bühne auferstehen.

Mit spritzigem Humor, präziser Rhythmik und meisterhafter Close Harmony präsentieren sie Welthits wie „Veronika, der Lenz ist da!“, „Schöne Isabella aus Kastilien“ oder „Mein kleiner grüner Kaktus“. Jeder Ton sitzt perfekt, jede Stimme harmoniert auf höchstem Niveau – ein musikalisches Feuerwerk für die Ohren.

Info

Barbara-Künkelin-Halle
Barbara-Künkelin-Halle Schorndorf Künkelinstraße 33, 73614 Schorndorf
Konzerte & Live-Musik

Tags