The Real Comedian Harmonists - Hell ist die Nacht

In der gemütlichen Vorweihnachtszeit zaubern „The Real Comedian Harmonists“ mit ihrem Programm „Hell ist die Nacht“ festliche Glanzlichter auf die Bühne.

Die sechs charmanten Herren im Frack, von der Presse als würdige Nachfolger der legendären Comedian Harmonists gefeiert, begeistern mit ihrem unverwechselbaren Humor, cleveren Wortspielen und meisterhaftem Gesang.

Klassiker wie „Leise rieselt der Schnee“ und „Stille Nacht“ verschmelzen mit schwungvollen Christmas-Hits wie „Rudolph the Red-Nosed Reindeer“ und „Santa Claus Is Coming to Town“. Humorvolle und absurde Geschichten rund um das Weihnachtsfest sorgen ebenso für Unterhaltung wie steppende Rentiere und tanzende Schneemänner. Während draußen der Winterwind weht, verströmt das Konzert

weihnachtliche Vorfreude, Wärme und Geborgenheit. Bekannte Melodien laden zum Träumen ein, überraschen jedoch mit originellen Arrangements: Der Tannenbaum erstrahlt im mitreißenden Gospel, und

lateinamerikanische Rhythmen bringen mit feurigem Bossa Nova exotische Weihnachtsgrüße ins Haus.

Hier findet jeder sein musikalisches Weihnachtsgeschenk – von besinnlich bis beschwingt. Gönnen Sie sich eine Konzertrevue der Extraklasse:

Mit „The Real Comedian Harmonists“ wird die Weihnachtszeit zu einem unvergesslichen Erlebnis!