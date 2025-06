The Recalls sind eine in Stuttgart ansässige Psychedelic-Rock-Band mit chilenischen Wurzeln.

Gegründet von den Brüdern Jonathan und Javier Neira, ergänzt durch Julius an der Gitarre und Juan am Schlagzeug, kombiniert die Band Garage-Rock, Post-Punk und 60s-Psychedelia mit dunkler, cineastischer Energie. Ihr bisher letztes Album „There Is No End“ erschien 2022 und zeigt die Band auf dem Höhepunkt ihrer kreativen Kraft – roh, hypnotisch und eindringlich. Aktuell arbeitet die Band an ihrem vierten Studioalbum.