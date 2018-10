The Red Paintings (AUS) / Buschläufer

The Red Paintings (AUS)

Supportband: Buschläufer

Was bekäme man, wenn man Patrick Wolf, 30 Seconds To Mars, Nine Inch Nails und Bonaparte in einen australischen Proberaum stecken würde? Ganz einfach, eine der im Moment interessantesten Bands: THE RED PAINTINGS

Die Tübinger Neuentdeckung in Sachen IndieRock PowerPop gibt kurzfristig ein lautleises Stelldichein. Buschläufer spannen Welten auf und wehren sich erfrischend unkonventionell gegen „die Bildzeitung fürs Ohr“.

Musikalisch werden in der Tradition der Hamburger Schule und des Seattle-Grunge auch ungewöhnliche Rhythmen salonfähig und tanzbar gemacht.

Ganz im Vorübergehen und aus der Beobachterrolle heraus werden menschliche Befindlichkeiten und das Zeitgeschehen reflektiert – im buschläuferischen Sinne eines „Mittendrin-und-doch-nicht-dabei“.

IndieRock vom Feinsten! buschlaeufer.com