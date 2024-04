"Diesen Kuss der ganzen Welt" - Ein Abend für Friedrich Schiller

/ Lesung und Musik, in der Reihe "Dichter in Stuttgart"

/ mit Barbara Stoll, Frank Ackermann und & Frank Eisele am Akkordeon

„Die Räuber kosteten mir Familie und Vaterland“, schrieb Schiller rückblickend, nachdem er aus Stuttgart und Württemberg hatte fliehen müssen. – Bis zu seiner Flucht (am 22. September 1782), dem einschneidendsten Ereignis seines Leben, wohnte der „Räuber“-Dichter und Regimentsmedikus schräg gegenüber des Hegel-Hauses (in der heutigen Eberhardstraße 63); er floh durch das Esslinger Tor (am heutigen Charlottenplatz).

Bei unserem Schiller-Abend an seinem heutigen Todestag spannen wir einen weiten Bogen von der Stuttgarter Sturm-und-Drang-Zeit bis zu seinen unverwüstlichen Balladen („Der Ring des Polykrates“, „Der Handschuh“, „Der Taucher“), die er im Wettstreit mit Goethe schuf – und dabei setzen die musikalischen Einlagen einen ironischen Kontrapunkt zum Pathos von Schillers Gedichten.

Barbara Stoll (Schauspielerin und Sprecherin), Frank Ackermann (Philosoph und Schriftsteller) und Frank Eisele (Akkordeon) machen als Trio seit Jahren literarische Bühnenprogramme.