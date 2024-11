The Rock! 14. Waiblinger Weihnachtsrock

Ganze drei Stunden Classicrock der 1970iger und 1980iger-Jahre werden frisch serviert und gut 200 Besucher schwoofen zu Kulthits wie Born to be Wild, Can the Can, Highway to Hell, Heroes, Locomotive Breath, Nothing Else Matters, Painted Black, Smoke on the Water, White Room und vielen, vielen mehr.

Die beste Gelegenheit, vor den Weihnachtstagen noch einmal so richtig zu besten Covers von Bands wie AC/DC, Billy Idol, Deep Purple, Manfred Man, Metallica, Nirvana, Uriah Heep und ZZ Top abzutanzen und dann entspannt in die letzten Tage des Jahres 2024 zu gehen.

Der Heimatverein Waiblingen freut sich wieder auf viele bekannte Gesichter, aber auch neue Besucher, die mit großer Freude den 14. Waiblinger Weihnachtsrock erleben wollen.