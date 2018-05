× Erweitern The Rock Club

7 Jahre lang spielte die Session-Band "The Rock Club" Monat für Monat eine Show nach der anderen im legendären Schwimmbad Club in Heidelberg. Mit knapp 90 Shows an der Zahl und einer immer größer werdenden Fanbase, wuchs ""The Rock Club"" zur bekanntesten Session-Band der Alternative, Rock und Metal-Musik im Rhein-Neckar-Delta heran.Die Musik von Acts wie z.B. den Foo Fighters, System Of A Down, Limp Bizkit, Linkin Park, Killswitch Engage, Slipknot und Parkway Drive, sowie den Klassikern Guns N' Roses, Aerosmith, Bon Jovi und AC/DC wird hart aber gerecht von der versierten Hausband, bestehend aus 4 bekannten Musikern der deutschen Rockmusikszene interpretiert.Mit stets wechselnden Gastsängern, unter anderen Christo Hummels (Beyond The Black), Alen Ljubic (Gloomball), Lex Brown (Hot Chick Banged), Phil Heckel (The Prophecy 23), Stephanie Crutchfield (Crutch), Stefanie Nerpel (Stefanie Nerpel), Nastassja Giulia (Nastassja Giulia), Marc Stone (Eyes of Solace), Ricky Rock (Friendly Elf), Torsten Baier (Zap-Gang), hat „The Rock Club“ nun eine neue Heimat in der halle02 gefunden und freut sich auf weitere lange und energiegeladene Nächte mit Euch!