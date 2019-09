× Erweitern (c) Hans Kumpf Martin Tingvall

Der in Hamburg lebende schwedische Pianist Martin Tingvall, der aktuell auf Platz 1 in den deutschen Jazz-Charts steht, präsentiert am 16. November in der Hospitalkirche sein neues Album „The Rocket“ - passend zum Jubiläumsjahr der ersten Mondlandung. Damit „zündet Tingvall die nächste Raketenstufe“ heißt es unter anderem in der einhellig begeisterten Fachpresse.