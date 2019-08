Am 26. Oktober 2007 ging unsere Filmkunstreihe „hierspieltdiemusik“ im Scala-Kino an den Start. Und welcher Film machte den Auftakt? „The Rocky Horror Picture Show“. Inzwischen haben wir das trashige Kult-Musical von Jim Sharman zum 13. Mal im Programm! Und jedes Jahr ein volles Haus, tolle Stimmung und anschließend die mitternächtliche Komplettreinigung des Kinosaals. (Großes Dankeschön an die fleißigen Scala-Mitarbeiter!)

Wohl kein anderer Film wird von einer derart enthusiastischen Fangemeinde so frenetisch und standhaft gefeiert wie die Rocky Horror Picture Show. Auch bei uns in Neckarsulm hat das bizarre Musical mit dem genialen Tim Curry als Frank N Furter begeisterte Fans, die Jahr für Jahr im nostalgischen Scala-Kino den Time Warp zelebrieren. Trotz des inflationären Gebrauchs der Bezeichnung „Kultfilm“, die sich heutzutage auf jeder zweiten DVD findet: Nirgends ist sie so angebracht wie hier. Denn bei keinem anderen Film kann das Angucken selbst zu einem derart kultisch-kultigen Ereignis werden: Für eine korrekte Vorführung der Rocky Horror Picture Show braucht jeder Zuschauer eine Handvoll Reis, eine Zeitung, Wasserpistole, Taschenlampe, Klopapier, Rasseln und ein Paar Gummihandschuhe. Von der selbstverständlichen Verpflichtung zur passenden Kostümierung und zum konsequenten Mitsingen und -tanzen gar nicht erst gesprochen. Verkleidete Besucher erhalten eine Tüte Popcorn gratis – und für das beste Kostüm des Abends gibt’s zudem wieder eine ziemlich kalorienreiche Belohnung.