Richard O'Briens Kult-Rock-Musical

„The Rocky Horror Show“ ist einfach Kult – und das auch in Zwingenberg!

Aufgrund des überwältigenden Erfolgs im Sommer 2017 gibt es 2018 die Zugabe: Rettet Euch zusammen mit den bieder-braven Verlobten Brad und Janet ins Schloss des obskuren Frank N. Furter und erlebt mit, wie es den beiden ergeht – zwischen durchgeknallten Außerirdischen, einem Lustobjekt aus der Retorte und jeder Menge Strapse! Ihr dürft gespannt sein auf neue Überraschungen in der schon jetzt kultigen Zwingenberger Inszenierung von Simon Eichenberger.

„Let‘s do the time warp again!