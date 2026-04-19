"The Rogues", zu deutsch "Die Gauner", stehen für "Most Wanted Rock" at its best!

Getrieben vom Motiv "Authentic-Cover" dealt die Bande aus talentierten Musik-Ganoven mit einer kriminell guten Mischung aus Rock, Pop, Soul und Rap.

Dabei wird das vielseitige musikalische Diebesgut, welches sich von Jan Delay über Phil Collins, Gossip bis Cameo, Creed und AC/DC erstreckt, nicht einfach nur aufgewärmt, nein, die "ROGUES" machen daraus ganz selbstverständlich ihr eigenes Ding.

Nach über 15 Jahren gemeinsamer Raubzüge verstehen sich die fünf Musiker auf der Bühne blind, daher gelingt es ihnen, mit viel Spielfreude, Frische und Authentizität ihr Publikum zu begeistern.

Egal ob Kneipengig, Party, Stadtfest oder Supporting Act, ganz sicher geben sich diese Gauner nicht mit einfachen Falschspielertricks ab - hier werden die großen Dinger gedreht.