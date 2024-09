The Rolacas & O'DEAR

Aufgewachsen rund um Stuttgart wurden Dominik, Oliver, Christof, Jorin und Joshua schon im frühen Kindesalter vom Sound der Garagen Schwedens und Großbritanniens geprägt.

Zur klassischen Bandbesetzung mit Schlagzeug, Bass und Gitarren gesellen sich vierstimmige Gesänge, elektronisch aufbereitete Klänge und Synthesizer, die sich im unteren Frequenzbereich bewegen und das musikalische Konzept vervollständigen. So gelingt es ihnen mit klassischem Indie-Rock das Publikum in Bewegung zu bringen um es anschließend in energiegeladene sphärische Klangwelten abdriften zu lassen.

The Rolacas machen Musik für alle Jahreszeiten. Vom zarten, leichten Schneefall im Winter bis zum explosiven Sommergewitter, vom in Erinnerungen schwelgenden Herbstspaziergang bis zum lang ersehnten ersten Frühlingstag, der die kalten Wintergedanken vertreibt.

2010 gegründet, hat sich die Band nach dem ersten Album 2014 neu aufgestellt, musikalisch geordnet und stetig weiterentwickelt. 2023 wird ihr zweites Album veröffentlicht, von dem jetzt schon die ersten Singles auf allen gängigen Streaming-Plattformen zu hören sind.

Als Vorband spielt O'DEAR!