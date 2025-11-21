The Rosevalley Sisters and Band

Charmant! Authentisch! Kokett! The Rosevalley Sisters begeistern mit ihrem ausgefeilten dreistimmigen Harmoniegesang und versetzen ihr Publikum sowohl akustisch als auch optisch zurück in die Swing Ära der 30er und 40er Jahre.

Begleitet werden die Sisters von einer hervorragenden Live Band. Mit Piano, Saxophon oder Klarinette, Kontrabass und Schlagzeug sorgen die Herren der Schöpfung für den nötigen Swing auf der Bühne und bilden dabei, mit ihren raffinierten Arrangements, eine perfekt aufeinander abgestimmte Einheit mit den Sängerinnen. Zu bekannten Hits wie „Bei mir bist du scheen“ oder „In the mood“ liefern die Sieben eine unterhaltsame Bühnenshow und drehen dabei sogar so stark am Rad der Zeit, dass selbst moderne Songs wie „All about that bass“ oder „I will survive“ einen verruchten, swingenden Jazz-Anstrich bekommen.