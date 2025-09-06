The Rough Riders – Rockin’ Blues & Country Bop

The Rough Riders sind eine vierköpfige Band aus dem Süden, die sich ganz dem authentischen Sound der 50er- und 60er-Jahre verschrieben hat. Mit ihrem energiegeladenen Mix aus Rockin’ Blues und Country Bop bringen sie jede Bühne zum Beben. Zwei Gitarren, Kontrabass und Drums sorgen für satten Groove und treibenden Rhythmus – pur, ehrlich, kraftvoll.

Frontmann Joe (Lead Vocals, Gitarre) ist aus Bands wie den Lonesome Drifters und Hidden Charms bekannt. An seiner Seite: Fabi Reder (Gitarre), der zuvor bei den Louisville Boppers und den Lonestar Boys spielte, sowie Marshall Grant (Kontrabass, Louisville Boppers) und Boz Doz (Drums), bekannt von Railbones, Hidden Charms und Ray Black and the Flying Carpets. Gemeinsam vereinen The Rough Riders langjährige Bühnenerfahrung, tiefe musikalische Leidenschaft und eine ehrliche Liebe zur Roots Music – das Ergebnis ist pure Energie mit zeitlosem Rock’n’Roll-Spirit.

Joe - Lead Vocals/Gitarre

Fabi Reder - Gitarre

Marshall Grant - Kontrabass

Boz Doz - Drums