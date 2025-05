Sinnliches zeitgenössisches Ballett trifft in vier unverwechselbaren kurzen Werken auf die Energie des Musiktheaters. Fool’s Paradise, The Two of Us, Us, An American in Paris - vier Ballette, welche die bemerkenswert breiten choreografischen Kompetenzen von Christopher Wheeldon, dem Artistic Associate des Royal Ballet, demonstrieren.

Choreografie: Christopher WheeldonDirigent: Koen KesselsMusik: Joby Talbot, Joni Mitchell, Keaton Henson, George GershwinDauer: 180 Minuten