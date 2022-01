Das Ballett Romeo und Julia ist seit seiner Schöpfung durch den Direktor des Royal Ballet Kenneth MacMillan und seiner Premiere im Jahr 1965 zu einem großen Klassiker des modernen Balletts geworden. In dieser speziellen Vorführung zum Valentinstag versucht das unglückliche Liebespaar, sich im farbenfrohen, geschäftigen Verona der Renaissance zurechtzufinden, in dem reges Markttreiben allzu schnell in einen Schwertkampf ausartet und eine Familienfehde sowohl für die Montagues als auch die Capulets in einer Tragödie endet.

Besetzung

Marcelino Sambé (Romeo), Anna-Rose O’Sullivan (Julia)

Credits

Choreografie: Kenneth MacMillan

Musik: Sergei Prokofjew

Dauer: 3 Stunden und 25 Minuten (einschließlich zweier Pausen)

Sprache: deutsche Untertitel