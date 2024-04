The Royal Opera: Carmen

Aigul Akmetshina spielt die Titelrolle in Damiano Michielettos aufregender Neuinszenierung von Bizets beliebter Oper.

Damiano Michielettos CARMEN beschwört die ganze Leidenschaft und Hitze von Bizets Musik herauf, in der die schwüle „Habanera“ von Carmen und das mitreißende „Lied der Toreador“ zu hören sind. Antonello Manacorda und Emmanuel Villaume dirigieren eine spannende internationale

Besetzung mit Aigul Akhmetshina in der Titelrolle.

Eine Co-Produktion mit Teatro Real, Madrid and La Scala, Milan.

Das Staufen-Kino in Göppingen zeigt diesen mitreißenden Opern-Event live aus dem Royal Opera House in London eingebettet in einen liebevoll festlichen Rahmen, mit Sektbar im Kinofoyer, Garderobe und ausgedruckten Opern-Programmen am Einlass.