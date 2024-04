Drive-Away Dolls

Regie: Ethan Coen, USA 2024, 84 Min.

Der hemmungslose Freigeist Jamie und ihre zurückhaltende verklemmte Freundin Marian sind grundunterschiedlich, doch eines haben beide gemeinsam – sie sind unglücklich mit ihrem Leben und wollen dringend einmal den Kopf freibekommen. Während Jamie einer erneuten Trennung von ihrer Freundin nachtrauert, muss Marian dringend lockerer werden. So beschließen die Freundinnen, dass die Zeit reif ist für einen Neuanfang. Kurzerhand begeben sich die beiden auf einen improvisierten Roadtrip nach Tallahassee in Florida, doch die Dinge gehen schnell schief, als sie unfreiwillig zu Schmugglerinnen von Hehlerware werden und sich die Gangster an ihre Fersen heften. Es beginnt ein aberwitziger und nervenaufreibender Roadtrip.