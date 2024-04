Welcome. EXODUS. Tauche ein in die technoide Apokalypse und erlebe die elektronische Ekstase in mystischer Atmosphäre der Chapel Krypta, Göppingen.

Die heilige Main-Hall (Chapel) und die düstere Krypta im Keller erwachen zu einem dualen Spektakel. Zwei Floors, eine Erfahrung – erlebe die Fusion von himmlischen Klängen und düsteren Beats an diesem unvergesslichen Abend.

Dies ist mehr als nur eine Veranstaltung; es ist eine Festivität, die jene Grenzen der Zeit und des Raumes überwindet. Lass dich von der einzigartigen Kulisse mitreißen und erlebe Exodus – wo die Ekstase auf die Mystik trifft.

Sei ein Teil dieser elektronischen Pilgerfahrt und feiere das Leben, die Musik und die Freiheit in einer Nacht voller unvergesslicher Beats und mitreißender Energie.