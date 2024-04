Peter Shub Clown Delian::Quartett

Ein Clown im klassischen Konzert? Gelächter in den heiligen Hallen der Musik? Darf das sein? Aber ja doch! Das gefeierte delian::quartett und der weltberühmte Clown Peter Shub bringen Humor und klassische Musik zusammen – auf Weltklasse Niveau!

In ihrem gemeinsamen Projekt „Sidekick“ verbinden sie Musik mit Comedy, Comedy mit Musik. Ein Konzert für alle, die Musik mögen und gerne lachen, egal ob groß oder klein, alt oder jung. Familien sind für kleines Geld (Kinder bis 14 Jahre kostenlos) herzlich eingeladen! Am Beginn dieses Familienkonzerts steht ein vollständiges, am Stück aufgeführtes Streichquartett als „seriöse“ Konzert-Eröffnung. Danach kann man nicht nur erleben, wieviel Spaß klassische Musik quer durch die Epochen macht, sondern auch, wie vielfältig Witz und Humor in der Musik klingen.

Werke Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Claude Debussy, Béla Bartók, Igor Strawinsky, Dmitri Schostakowitsch u. a. Warm-up mit dem delian::quartett und Peter Shub um 14 Uhr