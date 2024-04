Mit allen Sinnen die Natur erleben

Die beiden Dozentinnen freuen sich auf motivierte Kinder, die mit ihnen die Natur mit allen Sinnen entdecken möchten

Die Kinder lernen etwas über essbare Pflanzen von der Wiese, wie die Bohne im Gemüsegarten wächst, was passiert, wenn eine Pflanze geteilt oder ein Samenkorn in die Erde gesteckt wird. Wie macht man draußen ein Feuer? Was findet man alles im Bach? Bei jedem Wetter geht es los und alle sind draußen unterwegs. Dafür bitte entsprechende Kleidung und Schuhe anziehen. Bei Sonnenschein mit Sonnenschutz kommen. Außerdem wird mit Naturmaterialien gebastelt und gemeinsam etwas zum Essen zubereitet.