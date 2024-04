Göppinger Jugendsinfonieorchester Jahreshauptkonzert mit dem Göppinger Jugendsinfonieorchester

35 Jahre JSO-Dirigentenjubiläum mit Ehemaligen-Konzert

Ein besonderes Jubiläum nimmt das Göppinger Jugendsinfonieorchester zum Anlass, das traditionelle Jahreshauptkonzert mit einem Ehemaligen-Treff zu verbinden: Anlässlich des Dirigentenjubiläums von Stadtmusikdirektor Martin Gunkel, der das Göppinger Jugendsinfonieorchester seit 35 Jahren leitet, sind ehemalige Orchestermitglieder der vergangenen dreieinhalb

Jahrzehnte eingeladen, bei diesem Konzert mitzuspielen.

Im Mittelpunkt steht die Aufführung der 5. Sinfonie e-Moll op. 64 von Peter Iljitsch Tschaikowsky in großer Besetzung, verbunden mit einem Rückblick auf internationale Auftritte des Göppinger Jugendsinfonieorchesters in der Carnegie Hall New York, im

Goldenen Saal des Wiener Musikvereins, in der Sagrada Familia Barcelona, im Petersdom Rom, beim Deutschen Orchesterwettbewerb und viele andere. Feierlich eröffnet wird das Konzert mit der Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel. Ebenfalls zu hören ist das berühmte Intermezzo aus der „Cavalleria rusticana“ von Pietro Mascagni.

Das Göppinger Jugendsinfonieorchester gehört zum Ensembleangebot der Städtischen Jugendmusikschule Göppingen. Dirigent des Orchesters ist seit 1989 Stadtmusikdirektor Martin Gunkel. Rund 100 junge Musikerinnen und Musiker gehören dem Jugendsinfonieorchester an. Das Ensemble soll Kinder und Jugendliche musikalisch fördern und ihnen durch die Erarbeitung traditioneller und moderner Orchesterwerke Gelegenheit zu anspruchsvollem Orchesterspiel bieten. Darüber hinaus wird Bundespreisträgern des Wettbewerbs Jugend musiziert Gelegenheit gegeben, solistisch bei Konzerten mitzuwirken. Konzertreisen und internationale Jugendbegegnungen führten das Göppinger Jugendsinfonieorchester mehrfach nach Spanien, Italien, Norwegen, Ungarn, Österreich, Lettland, Großbritannien, Frankreich und in die USA. Das JSO musizierte unter anderem

in der Carnegie Hall New York, im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins, im Palau de la Musicá Catalana Barcelona, in der Basilica Giovanni e Paolo in Venedig, im Budapester Rathaus, im Nidaros Dom Trondheim, im Palazzo Pitti Florenz, in der Gilde

Riga, in St. Feliu de Sabadel, in der Sagrada Familia Barcelona, im Théâtre Antique d'Arles, in der Southwark-Kathedrale London, in der Basilika Santa Maria in Rom sowie im Petersdom im Vatikan.

Im April 2015 nahm das JSO als europäischer Repräsentant am IX. New York International Music Festival in den USA teil und wurde in der Carnegie Hall mit der Goldmedaille ausgezeichnet.

Im November 2022 folgte das Göppinger Jugendsinfonieorchester einer Einladung nach Rom und in den Vatikan. Im Oktober 2024 gastiert das JSO mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart und Franz Schubert in der Kirche La Madeleine in Paris und im Salle Bellegrave der französischen Partnerstadt Pessac.