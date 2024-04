Mit allen Sinnen die Natur erleben

Einfach mal ein „Insektenhotel“ bauen, das nicht den Vorstellungen der Menschen, sondern eher einer Behausung im natürlichen Umfeld entspricht.

Was für einen Sand nehme ich an einer Sandlege, damit die Brutröhren stabil bleiben? Was kann ich für Totholzbewohnende Käfer machen? Wie fühlen sich Igel auch ohne ein Igelhaus wohl? Was kann ich für den Ameisenlöwen tun?

Wie wir solche „Habitate“ auf einfache Weise im Garten einbauen können und wie wir diese als gestalterische Elemente einsetzen erfahren Sie an diesem Kurs.