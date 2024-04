Daniel Roth Frieder Berlin Trio feat. Tatjana Geßler

Professionell und mitreißend interpretiert Tatjana Geßler Klassiker aus den 30er Jahren bis heute zusammen mit dem Trio ihres Pianisten Frieder Berlin.

Landesweit bekannt ist Frieder Berlin, ehemaliger Musikredakteur des SWR, der auch als Pianist aus der süddeutschen Jazzszene nicht mehr wegzudenken ist. Bereits als Dreijähriger erhielt er den ersten Klavierunterricht von seinem Vater. Mit sechs Jahren machte er erste Jazzerfahrungen beim Boogie – Woogie Spielen und diese Liebe hält bis heute an.

Sein Klaviertrio liegt ihm besonders am Herzen, denn hier, so sagt er, „kann man sich als Pianist am besten entfalten“. Mit Jan-Philipp Wiesmann am Schlagzeug, der ein ebenso exzellenter Solist ist wie Paul Müller am Bass, hat er Musiker gefunden, die mit ihm glänzend harmonieren.

Professionell und mitreißend interpretiert die Fernsehmoderatorin, Journalistin, Buchautorin und leidenschaftliche Sängerin Tatjana Geßler Klassiker aus den 30er Jahren bis heute - zusammen mit dem Trio ihres Pianisten Frieder Berlin. Das sind z.B. Titel von George Gershwin oderCole Porter, Edith Piaf, Marlene Dietrich oder Zarah Leander, Donna Summer, Pe Werner oder Rio Reiser.

Aber Tatjana Geßler schreibt auch eigene Songs, zu denen Frieder Berlin die Musik komponiert, Titel, die sich nahtlos in das abwechslungsreiche Programm einfügen.

Tatjana Geßler (voc)

Frieder Berlin (p)

Paul Müller (b)

Jan-Philipp Wiesmann (dr)