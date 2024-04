Tobias Altripp Trio

Nie den Bezug zu Vorbildern verlierend, bahnt sich das Trio seinen ganz eigenen Weg durch die aktuelle Welt des Jazz

2019 erfüllte sich Tobias Altripp den Traum eines eigenen Trios, 2020 folgte das Debut-Album („Experimental Blues“) dieser Band, auf dem 6 Eigenkompositionen zu hören sind – zum Teil neue Arrangements von Kompositionen, die noch aus der Schulzeit stammen. Seitdem steht die Entwicklungsmaschinerie allerdings nicht still. Nie den Bezug zu Vorbildern wie Oscar Peterson und Mulgrew Miller verlierend, bahnt sich das Trio weiter seinen ganz eigenen Weg durch die aktuelle Welt des Jazz. Bei Live-Konzerten und Studio-Sessions kooperiert das Trio gerne mit erstklassigen Gastmusikern, wie zuletzt dem Berliner Trompeter Gabriel Rosenbach oder dem Saxophonisten Marc Doffey, mit denen zusammen im Laufe des Jahres 2024 ein zweites Album erscheinen soll. Auf diesem Album wird sich zeigen, dass das Trio in den letzten Jahren trotz Pandemie weiter zusammengewachsen ist. Sowohl im Trio, ohne die Bläser, als auch mit den gemeinsam Gästen, sind dieser Fortschritt und die gewachsene Zusammengehörigkeit deutlich in der Musik spürbar.

Besetzung: Tobias Altripp (p, comp), Moritz Koser (d-b),

Micha Jesske (dr)