The Ruffcats & Ivy Quainoo

Damals spielten Mitglieder der Ruffcats in ihrer erster Tourband. Man verstand sich menschlich sowie musikalisch und schnell entstanden erste gemeinsame Kollaborationen. Von da an gab es immer wieder Gastspiele der Sängerin bei der Berliner Band und auch Ivys Tourneen mit ihrer Band, zu der weiterhin Teile der Ruffcats gehörten, gingen weiter.

Von 2014-2017 studierte Ivy Quainoo Schauspiel in New York, während die Ruffcats u.A. mit Flo Mega tourten und in kleiner Besetzung als Hausband in der Late Night Musikshow „Nightgrooves - Hausbesuch bei Wigald Bonning und Kim Fisher“ zu sehen waren.

Nach Ivys Rückkehr 2018 war klar, dass man unbedingt wieder die Bühne teilen möchte. Die Ruffcats interpretieren unter anderem Ivys Stücke in ihrem eigenen Stil - angereichert mit viel Jazz und Soul. Stilistische Grenzen werden aufgelöst und der Moment sowie die Kreativität stehen absolut im Vordergrund. Band und Sängerin haben diesen Augenblick lange herbeigesehnt und setzen diese „Reunion“ 2019 endlich mit gemeinsamen Terminen live auf Deutschlands Bühnen um.

Besetzung: Ivy Quainoo (voc); Lars Zander (sax); Lukas Fröhlich (trp); Friedrich Milz (trb); Botond Ikvai Szabo (guit, voc); Hendrik Stiller (keys); Joh Weisgerber (b); Uwe Breunig (dr); Jean Luc Jossa (perc)

