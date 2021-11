The Rumjacks

Die Australier aben bereits mehrfach den Club Universum zum brodeln gebracht. Ihr einzigartiger Sound zwischen The Clash und Pogues und ihre energiegeladene Bühnenpräsenz sind mittlerweile legendär.

Seit ihrer Gründung im Jahre 2008 schreibt die von ein paar Jungs irischer und schottischer Abstammung in Sydney gegründete Band Songs, bei denen man spätestens beim zweiten Refrain anfangen kann mitzusingen – auch wenn man die Lieder noch nie zuvor gehört hat! Bereits ihr Debütalbum „Gangs Of New Holland“ begeisterte alle Fans von The Pogues, The Real McKenzies, Flogging Molly sowie den Dropkick Murphys und verhalf ihnen zum Durchbruch: Auf der Platte war auch „An Irish Pub Song“ enthalten (ein augenzwinkernd gemeinter Ausflug in vermeintlich alle irischen Pubs der Welt), der mittlerweile bei YouTube mehr als 65 Millionen Aufrufe hat.

Dass die Australier längst zur Speerspitze ihres Genres gehören, steht außer Frage. Über die Jahre hinweg haben sie sich mit mit Hits und Ohrwürmern, gut geölten Singalongs sowie rührenden Balladen, die musikalisch zwischen treibendem Punk Rock, kräftigem Celtic-Folk und Ska- und Reggae-Rhythmen anzusiedeln sind, weltweit eine ansehnliche Fangemeinde erspielt. Mit ihrem aktuellen, fünften Album „Hestia“ kommen sie nun auch wieder nach Stuttgart.