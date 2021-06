The Salesman

War es ein Überfall, eine Verwechslung oder Vergewaltigung? Im Ehe-Thriller zeigt der iranische Regisseur Asghar Farhadi erneut eine Gesellschaft zwischen Tabus, alten Ehrbegriffen und modernem Leben.

Da ihr altes Mietshaus einsturzgefährdet ist, sind Emad und Rana, ein junges Paar in Teheran, gezwungen, in eine neue Wohnung zu ziehen. Was sie nicht wissen ist, dass die vorherige Mieterin ein nicht ganz einwandfreies Leben geführt hat. Im Zuge einer Verwechslung kommt es zu einem Übergriff in den eigenen vier Wänden, der die Beziehung von Emad und Rana nachhaltig verändert … Meisterregisseur Asghar Farhadi gelingt es, seine kunstvoll verschränkten Handlungs- und Bedeutungsebenen in einen spannenden Thriller zu verpacken. Cannes Preis für das Beste Drehbuch und den Preis für den Besten Hauptdarsteller. Oscar Bester ausländischer Film 2017

Regie: Asghar Farhadi, Frankreich/ Iran 2016, Farsi OF/ Deutsche Untertitel,

125 Min.

