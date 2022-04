The Sands Family

Anne Sands - Gesang, Bodhran

Ben Sands - Gesang, Mandoline, Gitarre, Tin Whistle

Colum Sands - Gesang, Fiddle, Gitarre, Concertina, Kontrabass

Tommy Sands - Gesang, Gitarre, Banjo, Tin Whistle

Auf der Bühne überzeugen sie durch meisterhafte Handhabung vielfältiger Instrumente, perfekten Harmoniegesang, eine enorme Bühnenpräsenz und als wunderbare Geschichtenerzähler. Wesentlich jedoch ist die Fähigkeit der Sands-Brüder und ihrer Schwester Anne, ihr Publikum in das musikalische Geschehen mit einzubinden, ein Stück Wärme und Menschlichkeit zu vermitteln. Traditionelle irische Musik erfährt hierzulande ein hohes Maß an Akzeptanz. Die Sands Family hat durch unzählige Konzerte und weit über 20 Plattenveröffentlichungen in den letzten vier Jahrzehnten entscheidend dazu beigetragen. Die erlebte Unmittelbarkeit nordirischen Alltags spiegelt sich eindrucksvoll in ihren Liedern wider, die - wie "There Were Roses" oder "Daughters And Sons" - zu Klassikern geworden sind und sogar in deutsche Schulbücher Eingang gefunden haben.