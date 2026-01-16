Die neue Chili-Convention in Stuttgart!

Freut euch auf viele verschiedene Austeller:innen, Verkaufsstände und Aktionen. „The Sauce“ versammelt die bunte und vielfältige (und scharfe) Welt unserer liebsten Paprikafrucht an einem Wochenende Im Wizemann.

Scharfe Saucen, Gewürzmischungen, Öle sowie weitere Lebensmittel und Produkte aus dem (scharfen) Blumenstrauß der Chili-Facetten aber auch Musik, Scoville-Comedy und viele kleine und große Überraschungen warten darauf, entdeckt zu werden.

Ob ihr zur eingeschworenen Chili Community gehört, Lust habt, euch zum ersten Mal mit der wunderschönen Frucht auseinanderzusetzen oder auf der Suche nach einem etwas anderen Date seid – wir freuen uns auf euch!

Verschiedene Foodtrucks und die Gastronomie des Im Wizemann werden für euer leibliches Wohl sorgen.