The Schnelle Kapelle

Club Alpha 60 e.V. Schwäbisch Hall Spitalmühlenstraße 13/2, 74523 Schwäbisch Hall

Die drei Musiker von The Schnelle Kapelle – Lärm de Luxe - haben sich vor geraumer Zeit zusammen getan, um den Koryphäen stromgitarrenbetriebener Ohrenschmausdelikatessen Tribut zu zollen.

FreundInnen von Rock-Musik ohne Schnickschnackereien werden sich mit den ausgewählten Perlen von Queen, Pearl Jam, Police und Co bestens aufgehoben fühlen. Entsprechend der Maxime kürzer ist besser bieten Rapha VollgasHaas (Drums mit Bumms), Jan TurBOK (Gesang und Basso fantastico) und Tschorsche Carrera Mayer (Stromgitarre und Nachtigall) eine Collage zumeist kurzweiliger Klangwelten feil. Gehörganggroßputz und Trommelfellmassage inklusive.

Info

Club Alpha 60 e.V. Schwäbisch Hall
Club Alpha 60 e.V. Schwäbisch Hall Spitalmühlenstraße 13/2, 74523 Schwäbisch Hall
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - The Schnelle Kapelle - 2026-01-05 20:00:00 Google Yahoo Kalender - The Schnelle Kapelle - 2026-01-05 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - The Schnelle Kapelle - 2026-01-05 20:00:00 Outlook iCalendar - The Schnelle Kapelle - 2026-01-05 20:00:00 ical

Tags