Die drei Musiker von The Schnelle Kapelle – Lärm de Luxe - haben sich vor geraumer Zeit zusammen getan, um den Koryphäen stromgitarrenbetriebener Ohrenschmausdelikatessen Tribut zu zollen.

FreundInnen von Rock-Musik ohne Schnickschnackereien werden sich mit den ausgewählten Perlen von Queen, Pearl Jam, Police und Co bestens aufgehoben fühlen. Entsprechend der Maxime kürzer ist besser bieten Rapha VollgasHaas (Drums mit Bumms), Jan TurBOK (Gesang und Basso fantastico) und Tschorsche Carrera Mayer (Stromgitarre und Nachtigall) eine Collage zumeist kurzweiliger Klangwelten feil. Gehörganggroßputz und Trommelfellmassage inklusive.