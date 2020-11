Von Menschen - un vun de Leit

Wer schon immer mal wissen wollte, um was es bei vielen Hits geht (oder gehen könnte), der ist bei „The Scones – Little Kurpfalz Cover Band“ genau richtig. In einer Kombination von originalen englischen Texten und ihrer Interpretation im kurpfälzer Dialekt, spielen die Scones bekannte Stücke von den Beatles, den Stones, Bob Dylan und Pink Floyd bis hin zu aktuellen Songs – und alles auf zwei akustischen Gitarren. Und sie geben alles: mit viel „Gfiehl“, authentisch, mit viel Spaß. Kummt oofach vorbei, dann werd ihr `s merke.