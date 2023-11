The Seasons of American Cinema – D.A.I. MEETS KINO ATELIER: Home Alone (OmU)

Am 21. Dezember als Weinhanchtsspecial — HOME ALONE (OmU)

KINOSTART: 17.01.1991 | USA (1990) | FAMILIENKOMÖDIE, KOMÖDIE | 105 MINUTEN | AB 12 | Regie Chris Columbus | Mit Joe Pesci und John Heard | Englische Originalfassung mit den deutschen Untertiteln

In der Kult‐Komödie Kevin – Allein zu Haus wird ein kleiner Junge zuhause vergessen, während seine Familie verreist. Allein muss er das Haus gegen zwei idiotische Einbrecher verteidigen.

Familie McCallister hat verschlafen und muss völlig übereilt in den Urlaub nach Europa aufbrechen. Erst im Flugzeug merken sie, dass sie ihren Sohn Kevin (Macaulay Culkin) daheim vergessen haben. Dieser freut sich zunächst über die ungeahnte Freiheit, das ganze Haus für sich zu haben. Doch diese Freiheit wollen auch die beiden Einbrecher Harry (Joe Pesci) und Marv (Daniel Stern) ausnutzen. Sie haben sich darauf spezialisiert die Häuser verreister Familien auszurauben. Kevin erfährt zufällig von ihrem Plan, auch sein Haus auszurauben. Ihm bleiben nur wenige Stunden, um sein Haus in eine einbruchsichere Festung zu verwandeln.

Hintergrund & Infos zu Kevin – Allein zu Haus

Kevin – Allein zu Haus genießt heute Kultstatus. Doch dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr. Hinter dem Erfolg steht zum einen Produzent John Hughes, der durch Filme wie Ferris macht blau und Breakfast Club – Der Frühstücksclub die klassischen Familienkomödien der 1980er Jahre inszenierte. Heutigen Zuschauern dürfte jedoch Regisseur Chris Columbus bekannt sein, der Harry Potter und der Stein der Weisen, Harry Potter und die Kammer des Schreckens und Mrs. Doubtfire – Das stachelige Kindermädchen inszenierte.

Der Film wurde sehr preiswert produziert und hatte ein Budget von nur 19 Millionen Dollar. Die Sparsamkeit äußerte sich zum Beispiel darin, dass selbst die Szenen in Paris in den USA gedreht wurden. Selbst das Flugzeuginnere ist nur ein Modell. Obwohl der Film von Kritikern nur äußerst gemischt aufgenommen wurde und viele Verisse erhielt, entwickelte er sich zu einem unglaublichen Erfolg. Nachdem er aufgrund der Kritiken sehr enttäuschend mit nur 17 Millionen Dollar am ersten Wochende zur Weihnachtszeit startete, konnte er diesen Trend schnell umkehren. Insgesammt hielt er sich 12 Wochen auf Platz 1 der Kinocharts und war sogar Ostern noch in den Top 10 vertreten. Insgesammt spielte Kevin – Allein zu Haus 285 Millionen Dollar in den USA und 477 Millionen Dollar weltweit ein.

Bis 2009 galt Kevin – Allein zu Haus mit als die erfolgreichste Komödie aller Zeiten und startete eine Karriere für Kinder‐Star Macaulay Culkin. Es folgten die Fortsetzungen Kevin – Allein in New York mit der Originalbesetzung, Wieder allein zu Haus, Kevin – Allein gegen alle und Allein zu Haus: Der Weihnachts‐Coup.