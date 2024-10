"Temporal 4" ist das neueste Projekt von The Shin, einer Zusammenarbeit mit dem Sänger und Perkussionisten Beka Buchukuri sowie dem Trompeter HP Ockert. Die Band, die 1998 von den Gitarristen Zaza Miminoshvili und dem Bassisten Zurab J. Gagnidze gegründet wurde, ist international renommiert und bekannt für ihre einzigartige Mischung aus traditioneller georgischer Musik mit anderen Genres wie Jazz, Fusion und Folk aus der ganzen Welt.

Das Projekt "Temporal4" zeichnet sich durch eine Musik aus, die zwischen purer Lebensfreude, gespickt mit viel Humor, und ernster, aufrichtiger Feierlichkeit pendelt. Das Ensemble präsentiert sich als ein lebendiger Dialog zwischen Jazzrock, Flamenco, klassischer und orientalischer Musik.

Die in Stuttgart lebenden Gründungsmitglieder sind mit The Shin bereits in über 30 Ländern aufgetreten und haben mit renommierten Theater- und Filmproduzenten sowie internationalen Musikgrößen wie z. B. Randy Brecker, Giora Feidman und Chaka Khan zusammengearbeitet. Bis dato hat The Shin acht Alben veröffentlicht.

Besetzung:

Zaza Miminoshvili – Gitarre/Arrangement

Zurab J. Gagnidze – Bass/Gesang

HP Ockert – Trompete/Flügelhorn

Beka Buchukuri – Gesang/Percussion