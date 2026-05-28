The shoe must go on

Wir tragen sie täglich, sie begleiten uns, wo auch immer wir gehen und stehen.

Dabei müssen sie stets am Boden bleiben. Tun wir ihnen damit nicht unrecht? Unterschätzen wir nicht vollkommen, wofür sie eigentlich gut sind, was sie alles sein können, wenn wir ihnen nur die Möglichkeit dazu geben?

In dieser Stückentwicklung nähern sich die Jugendlichen der Peter-Rosegger-Schule einem essenziellen Kleidungsstück, das meistens unterm Tisch bleibt: der Schuh. Die Theatergruppe nimmt uns mit auf unbetretene Wege und schickt den Schuh auf die Bretter, die die Welt bedeuten!

Ab 6 Jahren.