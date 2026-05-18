Wir sind backstage. Noch 30 Sekunden bis zur Show. Kostüme werden angepasst. Noch 25. Ein Rockstar stimmt seine Gitarre. Noch 21. Eine Person fragt, ob wirklich alle da sind. Noch 15. Ein Moderator sucht seine Moderationskarten.

Noch 8. Eine Kandidatin blickt nervös zur Bühne. Noch 3. Blumen werden gegossen. Noch 2. Ein letzter Schluck Kaffee. Noch 1. „Es geht los!“ In THE SHOW MUST GO ON treffen Talente und Krisen aufeinander. Fest steht: die Show hat gestartet, es gibt kein Zurück. THE SHOW MUST GO ON erzählt vom Abliefern wollen. Vom Wunsch nach Kontrolle und vom Kontrollverlust. Und davon, wie manchmal aus dem größten Chaos unerwartet neue Talente zum Vorschein kommen.