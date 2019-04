The Sickness & Radioattack

My Brothers and Sisters, my Blood – we are…the Sickness

Get up, come on, get down with the Sickness! Von the Sickness bekommt Ihr die besten Riffs und die besten Songs aus allen Alben der Band, die die 2000er Jahre im Heavy Metal mitbestimmt und dominiert hat – DISTURBED. the Sickness bringt das Beste der Chigagoer auf die Bühne, emotions- und energiegeladen, schweißtreibend und intensiv, eben wie das Original.Auf ihren Auftritten begeistern RADIOATTACK allabendlich mit ihrer abwechslungsreichen und mitreißend in Szene gesetzten Show. Die Fans der ersten Stunde kamen scharenweise und erlebten euphorisierende Konzerte, in denen die Band außerordentlich intensiv und offen mit den Zuschauern interagierte und sie Teil ihrer Party werden ließ.RADIOATTACK kommen mit ihrem ultimativen Rockblock, mit u.a. AC/DC, Metallica, Rammstein, Korn, SOAD, Volbeat, usw.