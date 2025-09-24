The Simon & Garfunkel Story 2025

Die liebevolle Hommage THE SIMON & GARFUNKEL STORY bringt den Sound der tiefsinnigen Folk-Rock-Stars originalgetreu auf die Bühne.

Mit einer Besetzung aus talentierten Schauspieler:innen und Musiker:innen aus dem West End versetzt THE SIMON & GARFUNKEL STORY ihr Publikum in die groovige Zeit der 1960er Jahre zurück. Das Stück erzählt die Geschichte von Paul Simon und Art Garfunkel von ihren bescheidenen Anfängen als Rock'n'Roll-Duo "Tom und Jerry" bis hin zu ihrem großen Erfolg und ihrer dramatischen Trennung und endet mit einer atemberaubenden Nachstellung des Reformationskonzerts im Central Park 1981. Auf einer riesigen Projektionsfläche werden Fotos und Filmmaterial aus den 1960er Jahren gezeigt, während eine komplette Live-Band alle Hits des Duos spielt, darunter "Mrs. Robinson", "Cecilia", "Bridge Over Troubled Water", "Homeward Bound", "Sound of Silence" und viele mehr.